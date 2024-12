LCE. Vitória tenta aproximar-se do apuramento direto

Com 10 pontos em 12 possíveis, os vimaranenses integram o trio de terceiros classificados – avançam oito diretamente para a próxima fase -, tendo, depois de nove triunfos consecutivos na Liga Conferência, um recorde português nas provas da UEFA, os pupilos de Rui Borges tropeçado na última jornada, com empate no Cazaquistão, porém continuam invictos, no seu melhor percurso europeu da história.





Esta quinta-feira tem um importante jogo na Suíça, com o St. Gallen, para essas contas.





O conjunto vitoriano ainda não sabe o que é perder nesta edição da Conference e tem sido pautado por uma grande regularidade exibicional, um futebol maturo e atraente e uma crescente confiança no processo.





Até podem ter perdido na última jornada, frente ao Benfica (1-0), mas deram boa réplica e foram osso duro de roer. Agora, têm pela frente um St. Gallen que tem sido irregular - 11 vitórias, 10 empates e nove derrotas esta época -, mas que costuma ter uma autêntica fortaleza em casa.





Rui Borges tem sido regular nas suas escolhas e feito alguma, mas pouca, rotação entre jogos europeus e do campeonato português. Por isso, não se esperam grandes revoluções para este encontro. Tiago Silva é nome forte para trazer mais cérebro ao miolo e a frente da ataque pode ter mexidas, como pode ser o caso de Gustavo Silva.





Quanto ao St. Gallen, que não vence há cinco jogos, procura dar um pontapé nessa crise, até para ganhar nova vida na Conference League e tem na AFG Arena a sua fortaleza e onde tem sido mais forte e regular numa época mais irregular.



Entre os restantes lusos em prova, o Légia Varsórvia de Gonçalo Feio, e no qual atuam Ruben Vinagre e Claude Gonçalves, é a maior surpresa da competição, ao partilhar a liderança com o Chelsea, com o pleno de quatro triunfos, recebendo hoje os suíços do Lugano, enquanto o Panathinaikos de Rui Vitória, 24.º, com quatro pontos, vai tentar prosseguir a recuperação na prova, atuando em casa dos galeses do TNS.



Nesta "terceira divisão" das provas de clubes da UEFA há mais portugueses em competição, com Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix nos ingleses do Chelsea, Nené e Tomás Silva nos polacos do Jagiellonia, Jorge Silva, David Fernandes Sualehe e Diogo Pinto nos eslovenos do Olímpia Ljubljana e Domingos Quina e Pêpê Rodrigues nos cipriotas do Pafos.