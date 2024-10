LCE. Vitória tenta manter registo 100% vitorioso

A equipa minhota estreou-se com um triunfo na receção aos eslovenos do Celje, por 3-1, depois de já ter vencido todos os seis jogos que disputou na fase de qualificação para a terceira prova europeia de clubes, frente a Floriana (Malta), Zurique (Suíça) e Zrinjski Mostar (Bósnia-Herzegovina).Sem Gustavo Silva - lesionado - a solução para a esquerda do ataque pode passar por João Mendes, visto que Nuno Santos não passa pelo melhor momento. Mais atrás, Alberto Baio pode também entrar no onze pelas habituais gestões físicas de Bruno Gaspar. No 4-3-3 - que muitas vezes é um 4-2-3-1 - habitual, o Vitória SC está numa fase de maturação interessante do seu jogo e tem armas para bater de frente na Suécia.





Trunfos e crenças dos suecos





Já o Djurgarden passa por um momento conturbado. Já com o campeonato a terminar - três jornadas para o fim - Thomas Lagerlöf e Kim Bergstrand, dupla de técnicos desde 2019, foram despedidos depois da derrota com o Hammarby. Roberth Björknesjö assumiu o comando técnico e prometeu poucas mudanças na equipa neste jogo. Hümmet - goleador de serviço - e Gulliksen - extremo irreverente - poderão ser cartadas interessantes para surpreender o Vitória SC.





Roberth Björknesjö, novo treinador do Djurgarden, anteviu a partida diante do Vitória SC, revelando que ainda não está muito familiarizado com o novo cargo, mas teceu elogios à equipa de Rui Borges: "Foi tudo muito rápido e tive de me acostumar a muitas coisas. Felizmente, os meus adjuntos, que já estavam cá, fizeram um bom trabalho a prepararem-me para o jogo. Já observei o Vitória e fiquei impressionado com a qualidade nas transições".



O Djurgarden, que na primeira jornada empatou 2-2 com o LASK Linz, na Áustria, recebe o Vitória de Guimarães com um novo treinador, Roberth Björknesjö, depois da saída da anterior dupla de técnicos, composta por Kim Bergstrand e Thomas Lagerlöf, responsáveis pela equipa sueca desde 2019.



O jogo entre o quinto classificado da Liga portuguesa e o quarto do campeonato sueco, referente à segunda jornada da renovada Liga Conferência, tem início marcado para as 17h45 de Lisboa, em Estocolmo, e será arbitrado pelo kosovar Genc Nuza.





Rui Borges, treinador do conjunto de Guimarães, fez a antevisão do encontro e explicou o qual o estado de espírito do grupo: