Novo treinador do Djurgarden diz que Vitória "impressiona nas transições"

Substituto de Kim Bergstrand e Thomas Lagerlöf, dupla de treinadores que orientava a equipa de Estocolmo e foi despedida na segunda-feira, o técnico vai regressar ao ativo na quinta-feira, após ter cumprido a última experiência em 2021, na II Liga sueca, pelo Vasalunds, e afirmou estar a preparar a receção aos vitorianos com a ajuda dos técnicos que já estavam no clube.



"Foi tudo muito rápido e tive de me acostumar a muitas coisas. Felizmente, o Pelle Olsson (observador) e o Hugo Berggren (assistente técnico) fizeram um bom trabalho a prepararem-me para o jogo (...) Já observei o Vitória e fiquei impressionado com a qualidade nas transições", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18:45 locais (17:45 de Lisboa).



De regresso a um clube em que foi atleta da equipa de juniores, em 1991 e 1992, Roberth Björknesjö admitiu a surpresa pelo convite para orientar o quarto classificado da principal Liga sueca num "período curto" e vincou que a sua prioridade mais imediata é a de motivar o plantel.



"Quando uma equipa está a perder jogos, o mais importante é transmitir-lhe um pouco de alegria. Já falei com os jogadores. O mais importante é que todos sintam que vão ter oportunidades", acrescentou o treinador oficializado na terça-feira



Depois de ocupar o segundo lugar na maior parte do campeonato sueco, atrás do líder Malmö, o Djurgarden caiu para a quarta posição com um ciclo de três jogos sem vitórias, tendo sido ultrapassado pelos rivais de Estocolmo, o Hammarby, vice-líder, e o AIK, terceiro, quando faltam três jornadas para a conclusão da prova.



De fora dos três lugares que dão acesso às provas da UEFA, o conjunto nórdico recebe os minhotos na sequência do desaire com o Hammarby (2-0), num jogo que começou no domingo e terminou na segunda-feira, devido ao arremesso de engenhos pirotécnicos e a confrontos entre adeptos, quando o cronómetro assinalava mais de 70 minutos.



Protagonista de uma carreira maioritariamente cumprida nos escalões secundários, à exceção das passagens pelo Brommapojkarna, outra formação de Estocolmo que orientou no escalão principal em 2013 e 2018, Roberth Björknesjö afirmou que as suas equipas devem ter "um bom jogo defensivo" e agressividade para manterem a bola e construírem os ataques.



"Gosto que a equipa saiba trocar a bola atrás, embora seja preciso chegar à grande área para marcar golos. É mais fácil atacar quando temos um bom jogo defensivo e somos agressivos, porque é assim que se recupera a bola quando os adversários estão desequilibrados", esclareceu.



O Djurgarden, da Suécia, 16.º classificado da fase de liga da Liga Conferência, com um ponto, recebe o Vitória de Guimarães, sétimo, com três, em desafio marcado para as 18:45 locais de quinta-feira (17:45 de Lisboa), no Tele2 Arena, em Estocolmo, com arbitragem do kosovar Genc Nuza.