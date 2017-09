LE: Esloveno Matej Jug apita Sporting Braga, Stavrev no Vitória Guimarães

Lusa 25 Set, 2017, 16:34 | Futebol Internacional

Jug nunca apitou jogos do Sporting de Braga nas competições europeias, mas já esteve em cinco encontros com participação portuguesa, a última vez em 2016, na fase de grupos da Liga dos Campeões, no empate entre FC Porto e Copenhaga (1-1).



O árbitro de 36 anos é de 'má memoria' para os clubes lusos, com o Belenenses a ser o único que saiu de campo vitorioso, em 2015, sobre o Altach (1-0), na Liga Europa.



Em 2012, igualmente na Liga Europa, o Sporting empatou (2-2) no terreno do Légia Varsovia e, um ano depois, na mesma competição, o Vitória Guimarães foi derrotado em casa pelo Lyon (2-1).



Em 2014, também na Liga Europa, o FC Porto empatou (2-2) na receção ao Eintracht Frankfurt.



Quanto a Aleksandar Stavrev, o árbitro de 40 anos vai arbitrar pela primeira vez um jogo com o Vitória de Guimarães, mas já esteve em sete com participação de emblemas lusos.



A última vez aconteceu em 2015, na Liga Europa, na goleada caseira sofrida pelo Belenenses frente à Fiorentina (4-0).