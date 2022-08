LE. Fenerbahçe, de Jorge Jesus, elimina Slovacko e enfrenta Áustria de Viena no `play-off`

O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, empatou esta quinta-feira a um golo em casa do Slovacko, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, qualificando-se para o 'play-off' de acesso à fase de grupos.