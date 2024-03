LE. Sporting e Benfica iniciam corrida aos “quartos”

Na primeira mão dos "oitavos", a formação leonina recebe pelas 17h45 de quarta-feira os italianos da Atalanta e vai fazê-lo dias após reassumir, ainda com um jogo em atraso, o comando do campeonato luso, depois de um apertado 3-2 na receção ao Farense.Os comandados de Rúben Amorim voltaram aos triunfos na I Liga, após o 3-3 no reduto do Rio Ave, mas somaram a segunda vitória seguida em todas as provas, já que, na quinta-feira, tinham batido o Benfica por 2-1, também em Alvalade, na primeira mão da meias-finais da Taça de Portugal.Em contraciclo, surge o Benfica, já que, depois desaire com os "leões", ainda que mantendo-se na corrida à final da Taça, viveu, no domingo, uma “noite desastrosa” no Dragão, citando o presidente Rui Costa, ao ser goleado por 5-0 pelo FC Porto.





O "onze" de Roger Schmidt vai, assim, receber os escoceses do Rangers, pelas 20h00 de quinta-feira, em posição muito delicada, e obrigado a reagir, numa altura em que, no campeonato, deixou de depender de si próprio para revalidar o cetro.



Regresso ao passado entre Sporting e Atalanta





Face a um sorteio caprichoso, o Sporting vai reviver na quarta-feira a única derrota europeia da época, o desaire caseiro por 2-1 na segunda ronda do Grupo D, em 5 de outubro de 2023.



Scalvini, aos 33 minutos, e Ruggeri, aos 43, materializaram uma primeira parte de domínio da Atalanta, com o sueco Gyökeres a reduzir de penálti, aos 76, numa segunda metade em que os "leões" poderiam ter conseguido mais.



Este não é o último embate entre as duas equipas, que empataram 1-1 em Bérgamo, em 30 de novembro, com Scamacca a adiantar os anfitriões, aos 23 minutos, e Marcus Edwards a empatar aos 56.



Agora tudo é diferente, a eliminar, sendo que quem passar desempata a seu favor o confronto direto: o Sporting levou a melhor em 1963/64 (0-2 fora, 3-1 em casa e 3-1 no desempate, em Barcelona), rumo à conquista da Taça das Taças, e caiu da mesma prova em 1987/88 (0-2 fora e 1-1 em casa).



No total das receções a italianos, o registo não é famoso, com cinco vitórias, nove empates e três derrotas, em 17 jogos.



O segredo é ganhar, já que quando o conseguiu, em duelos a eliminar, o Sporting seguiu sempre em frente, com a Atalanta, em 1963/64, e também face à Fiorentina (2-1, em 1967/68) e ao Bolonha (1990/91). Nas nove vezes que não aconteceu, foi eliminado.



Em fase de grupos, também bateu o Inter Milão (1-0, em 2006/07) e a Lazio (2-1, em 2011/12).





Tira-teimas entre Benfica e Rangers



Quanto ao Benfica, arranca para os "oitavos" na quinta-feira, face a um Rangers que, na única visita à Luz, na fase de grupos de 2020/21, empatou 3-3, num jogo marcado por outra expulsão de Otamendi (19 minutos), já com 1-0 na marcador.



Contra 10, o Rangers virou para 1-3, para, na parte final, Rafa, aos 77 minutos, e o uruguaio Darwin Núñez, aos 90+1, resgatarem um ponto. Foi o primeiro empate caseiro com escoceses, após cinco triunfos, um com o Hearts e quatro com o Celtic.



Na Escócia, o Rangers também teve dois golos de avanço (2-0), mas o "onze" de Jorge Jesus ainda conseguiu empatar, com um autogolo de Tavernier (78 minutos), e um tento de Pizzi (81).



O Benfica só mediu forças com o conjunto de Glasgow nesta ocasião e, a eliminar, é a terceira vez que defronta escoceses, depois de ultrapassar o Hearts, rumo ao título europeu de 1960/61, e cair na "moeda ao ar" face ao Celtic, em 1969/70.



Por seu lado, o Rangers já disputou oito eliminatórias com formações lusas e só caiu uma vez, perante o FC Porto, na Taça das Taças de 1983/84. De resto, superou três vezes o Sporting (1971/72, 2007/08 e 2010/11), duas o Braga (2019/20 e 2021/22) e ainda Boavista (1986/87) e Marítimo (2004/05).



Em solo luso, conta três vitórias, quatro empates e quatro derrotas (14-14 em golos).



A segunda mão dos "oitavos" será em 14 de março.