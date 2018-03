Leganés complica contas europeias do Sevilha

Comentários 18 Mar, 2018, 13:36 | Futebol Internacional

Unai Bustinza, aos 41 minutos, e Javier Eraso, aos 69, apontaram os tentos dos anfitriões, que passaram a contar 36 pontos, seguindo num tranquilo 12.º lugar, com 36 pontos.



Por seu lado, o mexicano Miguel Layún, jogador emprestado pelo FC Porto, marcou, aos 90 minutos, o tento do Sevilha, que, então, já jogava reduzido a 10 unidades, face à expulsão de Pablo Sarabia, aos 84, por acumulação de amarelos.



Com este desaire, o Sevilha continua, provisoriamente, no quinto posto, com 45 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Villarreal (sexto, com 24) e o Girona (sétimo, com 23), sendo que também viu o rival Betis (oitavo, com 23, após o 3-0 caseiro de sábado ao Espanyol) aproximar-se.



Na terça-feira, o Sevilha venceu por 2-1 no reduto do Manchester United, de José Mourinho, e qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões, fase da prova em que vai defrontar os alemães do Bayern Munique.