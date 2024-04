Leicester regressa à Premier League

Líder do Championship, com 94 pontos, e ainda com dois jogos por disputar, o Leicester já não poderá ser ultrapassado pelo Leeds, que é segundo, a quatro pontos, e só tem agora apenas mais um jogo para disputar.



Enquanto o Leicester, surpreendente campeão inglês em 2015/16, assegurou o regresso à elite, o Leeds luta agora diretamente com o Ipswich Town pelo segundo posto, que garante igualmente a subida direta, numsa altura em que o ipswich segue em terceiro, com menos um ponto do que o segundo e ainda com três jogos por disputar.