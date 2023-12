Leipzig encosta-se ao Bayern no segundo lugar, Dortmund continua em crise

O internacional sueco Emil Forsberg, que hoje se despediu do clube que representa desde 2015, entrou em campo apenas aos 66 minutos, mas foi decisivo no triunfo dos anfitriões, marcando o segundo golo e estando na génese do terceiro.



O defesa Lukas Klostermann, a culminar um lance confuso na área, aos 34 minutos, colocou o Leipzig na frente, contudo o defesa turco Ozan Kabak, aos 42, igualou de cabeça, superiorizando-se entre o guarda-redes e outro adversário.



Aos 71, após cinco minutos em campo, Forsberg, em ataque rápido, desmarcou-se na direita e, já na área, fuzilou para o 2-1, para volvidos três minutos, na sequência de um canto, desviar em habilidade para a trave, com a bola a sobrar para o francês Mohamed Simakan que atirou para o terceiro.



O português Fábio Carvalho entrou aos 83, com a partida sentenciada.



O Bayer Leverkusen, que vem de dois empates consecutivos, lidera com 36 pontos e recebe no domingo o Eintracht Frankfurt, que na ronda anterior humilhou o Bayern Munique (5-1), segundo, com menos quatro pontos e um jogo face ao rival.



O Hoffenheim é sexto, com 23, e pode ser ultrapassado no domingo pelo Eintracht Frankfurt e Friburgo, ambos a dois pontos.



Os ex-portistas Gonçalo Paciência e Diogo Leite defrontaram-se, com o avançado a marcar o segundo golo do triunfo do Bochum por 3-0 sobre o Union Berlim, que a meio da semana jogou na ‘Champions’ contra o Real Madrid.



O Bochum subiu a 13.º, com 16 pontos, enquanto o Union Berlim continua a época sofrível, sendo 16.º e antepenúltimo, em posição de descida, com 10 pontos, embora menos um jogo.



O ex-sportinguista Tiago Tomás não saiu do banco do Wolfsburgo que, apesar de jogar em inferioridade numérica desde os 27 minutos, por expulsão do francês Maxence Lacroix, foi vencer a casa do lanterna-vermelha Darmstadt, por 1-0, com tento do médio croata Lovro Majer, aos 63.



Os forasteiros ascenderam assim dois degraus até à nona posição, com 19 pontos, enquanto os anfitriões, que somam três derrotas consecutivas, acumulam somente os mesmos nove do Mainz, que perdeu em casa 1-0 com o Heidenheim, 12.º com 17.



O Dortmund continua em crise de resultados, pelo que o empate 1-1 no recinto do Augsburgo significou apenas o segundo ponto nos nove possíveis nos derradeiros três desafios, ou o sexto em 21.



Ermedin Demirovic, da Bósnia e Herzegovina, aos 23 minutos, colocou o Augsburgo na frente, contudo Donyell Malen, dos Países Baixos, igualaria, definitivamente, aos 35.