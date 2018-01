Leipzig perde segundo lugar isolado da Liga alemã após derrota em Friburgo

Lusa 20 Jan, 2018, 17:07 | Futebol Internacional

Com o português Bruma a titular, o Leipzig inaugurou o marcador aos 66 minutos por intermédio de Timo Werner, mas a equipa da casa empatou, pouco depois, aos 72, por Janik Haberer, e voltou a marcar aos 76 por Robin Koch.



O resultado deixou o Leipzig a 13 pontos do Bayern Munique, que no domingo defronta o Werder Bremen, e em igualdade pontual (31) com o Bayer Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach, que triunfaram nos jogos disputados hoje.



O topo da classificação da Bundesliga pode sofrer alterações no domingo caso o Schalke 04 triunfe na receção ao Hannover.



Uma vitória deixará a formação de Gelsenkirchen, atual sexta classificada, isolada no segundo lugar com 33 pontos, mais dois do que o trio composto por Leipzig, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach.



A jogar em casa, o Mönchengladbach impôs-se ao Augsburgo por 2-0, com um golo de Matthias Ginter, aos 10 minutos, e outro de Thorgan Hazard, aos 90.



O Bayer Lervekusen visitou o goleou o Hoffenheim por 4-1, com golos de Leon Bailey (43), Julian Baumgartlinger (52), Lucas Alario, que bisou (70 e 90+3). O golo do Hoffenheim, que segue na nona posição, foi apontado aos 86 minutos por Adam Szalai.



Num jogo entre equipas do fim da tabela, o Mainz recebeu e venceu o Estugarda por 3-2, num jogo em que esteve a perder desde o minuto 19, depois de um golo de Holger Badstuber.



O Estugarda voltou a marcar já em tempo de descontos, aos 90+1, por Daniel Ginczek, numa altura em que o Mainz já tinha apontado três golos: Yoshinori Muto marcou aos 45+2 e 54, e Gerrit Holtmann 'faturou' aos 64.



As duas equipas seguem empatadas na 14.ª posição, com 20 pontos, mais quatro do que o Werder Bremen, a primeira equipa em zona de despromoção, que no domingo visita o Bayern Munique.



O Eintracht Frankfurt venceu por 3-1 no terreno do Wolfsburgo, num jogo em que chegou ao intervalo a vencer por 2-0 e no qual a equipa de casa jogou reduzida a 10 desde o minuto 67, após a expulsão de Dimata.



Ainda hoje, o Hamburgo, penúltimo classificado, defronta o Colónia, lanterna-vermelha da prova.