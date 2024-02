Leverkusen afirma candidatura ao título após vencer Bayern Munique

Diante do principal candidato, o Bayern Munique, que é campeão há 11 épocas consecutivas, a formação de Leverkusen voltou a mostrar que é a equipa com melhores argumentos para contrariar esta época a hegemonia dos bávaros.



No jogo grande da ronda, entre o primeiro e o segundo classificado, o Bayer Leverkusen não só venceu, como aproveitou para aumentar a distância para o emblema de Munique, reforçando a liderança, agora com mais cinco pontos.



O triunfo da equipa treinada pelo espanhol Xabi Alonso, de quem já se diz que poderá substituir no final da temporada Jürgen Klopp no comando do Liverpool, começou a ser desenhado por um jogador do Bayern, o croata Stanisic.



O defesa, emprestado pelos bávaros até final da época, apareceu a finalizar sozinho ao segundo poste, aos 18 minutos, e não deixou de pedir desculpas ao clube a que pertence, levantando aos mãos, em sinal de respeito.



Com o português Raphäel Guerreiro a entrar aos 81 minutos, a segunda parte agravou a situação para o campeão alemão, depois do ex-benfiquista Grimaldo, o segundo melhor marcador do Leverkusen, com oito golos (e nove assistências), fazer o 2-0, aos 50.



A 'cereja no topo do bolo' para os adeptos na Bayer Arena apareceu já nos descontos, com Neuer subido à área contrária num canto, o Leverkusen a recuperar a bola e Frimpong, numa 'cavalgada' alucinante no lado direito a atirar para a baliza deserta, fazendo o 3-0, aos 90+5.



A vitória deixa o Bayer Leverkusen com 55 pontos, seguido do Bayern Munique, com 50, do Estugarda, com 40 e menos um jogo – recebe no domingo o Mainz -, e do Borussia Dortmund, também com 40.



O início de jogo entre os dois candidatos foi atrasado, depois de adeptos atirarem objetos para o relvado, doces e pequenas bolas de borracha, já depois de o jogo entre Union Berlin e Wolfsburgo (1-0) ter sido interrompido por largos minutos, também após o arremesso de bolas de ténis, bem como o Borussia Mönchengladbach-Darmstadt (0-0).



Nestes protestos, está a indignação dos adeptos em relação à anunciada entrada de investidores estrangeiros na Bundesliga.



Em jogo também da 21.ª ronda, o Leipzig, quinto, desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos lugares da ‘Champions’, ao empatar na visita ao Augsburgo, 11.º, em jogo em que o belga Lois Openda desperdiçou um penálti, aos 82, com o resultado em 2-2.



Também o Eintracht, sexto, teve um desempenho aquém das expectativas, com a equipa a não ir além de um empate a 1-1 com o Bochum, 14.º, que o deixa a oito pontos do Borussia Dortmund, na quarta posição, a última de acesso à Liga dos Campeões.



No Eintracht, Aurélio Buta jogou de início em dia de aniversário, enquanto no Bochum Gonçalo Paciência não saiu do banco.



Para o Union Berlin, com Diogo Leite a titular, a ronda foi positiva, com a vitória em casa diante do Wolfsburgo (1-0), permitindo que a equipa se mantenha acima da zona de perigo, lugar de play-off e zona de descida.



O único triunfo fora foi alcançado pelo Heidenheim, com a equipa a subir ao oitavo lugar (27 pontos), depois de vencer por 2-1 na visita ao Werder Bremen, 10.º (26 pontos).



A ronda completa-se no domingo, com os jogos Estugarda-Mainz e Hoffenheim-Colónia.