Leverkusen cede empate e vê vantagem sobre o Bayern reduzir-se para dois pontos

Mais cedo, os bávaros tinham triunfado por 3-2 em Augsburgo, na 19.ª jornada da Bundesliga, o que relança de forma clara a luta pelo título.



O Leverkusen tem 49 pontos e o Bayern 47, enquanto o Estugarda, que hoje goleou o Leipzig por 5-2, é já distante terceiro, com 37.



Na BayArena de Leverkusen, foi intenso o domínio dos locais, sobretudo no segundo tempo, e até se pode dizer que há mais demérito por parte do líder do campeonato que mérito dos visitantes.



O Bayern Munique venceu na WWK Arena em Augsburgo, por 3-2, mostrando que continua bem empenhado na luta pelo título.



O bósnio Ermedin Demirovic ‘bisou’ para a equipa da casa (52 e 90+4, de grande penalidade), mas não chegou.



Por três vezes os visitantes festejaram o golo, através de Pavlovic (23), do canadiano Davies (45+5) e finalmente através do goleador inglês Harry Kane (58), que atinge os 23 golos na competição.



O lateral português Raphaël Guerreiro foi titular no Bayern, e viu cartão amarelo aos 90+6 minutos.



Já muito flagelado por lesões, o Bayern somou hoje nova contrariedade, com a saída de Kingsley Coman, com apenas 26 minutos. Neste momento, são já 10 os indisponíveis na equipa.



Em Estugarda, Deniz Undav foi a figura do jogo, com 'hat-trick' para a equipa da casa: marcou aos 30, 56 e 75 minutos.



Os outros dois golos do Estugarda foram apontados pelo francês Millot, aos 25, de grande penalidade, e Leweling, aos 38.



Pelo Leipzig, formação que segue em quarto no campeonato, com 33 pontos, anotaram Sesko, aos 32, e Openda, aos 55.