Leverkusen com título à vista

Os ‘farmacêuticos’ garantiram a vitória com golos de Jeremie Frimpong (38 minutos) e do ex-benfiquista Grimaldo (73), com o lateral esquerdo a ser o melhor marcador da equipa de Xabi Alonso na ‘Bundesliga’.



Grimaldo, que leva nove golos e nove assistências, não só marcou, como esteve na construção do primeiro golo, num lance em que cruzou na esquerda, Patrik Schick desviou ao primeiro poste e Frimpong inaugurou o marcador.



No lado do Colónia, 16.º e antepenúltimo classificado, o jogo tornou-se ainda mais difícil com a expulsão de Thielmann aos 14 minutos, com o avançado a ver vermelho direto após uma entrada por trás.



O triunfo de hoje, o sexto consecutivo e numa temporada em que ainda não sofreu qualquer derrota em todas as competições, deixa o Bayer Leverkusen com 64 pontos na Liga, mais 10 do que o Bayern Munique, campeão há 11 épocas consecutivas.



Na sexta-feira, os bávaros, que deixarão de ter Thomas Tuchel como treinador no final da época, não foram além de um empate em casa do Friburgo (2-2).



A 24.ª jornada da Liga alemã fica completa ainda hoje com o jogo entre Hoffenheim e Werder Bremen, sétimo e oitavo classificados.