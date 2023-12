Leverkusen vence e pode aumentar vantagem na liderança

Os golos que materializaram a superioridade do Bayer Leverkusen foram marcados pelo avançado nigeriano Victor Boniface, aos 14 minutos, pelo ala neerlandês Jeremie Frimpong, aos 52, e pelo médio germânico Florian Wirtz, aos 57.



Com este triunfo, o Bayer Leverkusen ampliou para sete pontos a vantagem na liderança sobre o seu mais direto perseguidor, o Bayern Munique, que recebe ainda hoje o Estugarda, atual quarto classificado da Bundesliga.



Já o Eintracht Frankfurt, que alinhou com o português Buta no ‘onze’ inicial, é oitavo, com 21 pontos.



Noutro jogo de hoje da 15.ª jornada, o Friburgo venceu na receção ao Colónia, por 2-0, mas só conseguiu os dois golos, aos 72 e 90+5 minutos, pelo avançado austríaco Michael Gregoritsch e pelo dianteiro húngaro Roland Sallai, respetivamente, depois de o adversário ter ficado reduzido a 10 unidades por expulsão do central Jeff Chabot, por acumulação de amarelos.



O Bayer Leverkusen lidera a Bundesliga com 39 pontos, seguido do Bayern, com 32, e do Estugarda, com 31. O Friburgo é sexto, com 24, enquanto o Colónia continua em zona de descida, com apenas 10 pontos.