Leverkusen vence para passar a liderar Bundesliga com oito pontos de vantagem

O neerlandês Jeremie Frimpong inaugurou o marcador para os farmacêuticos em cima do tempo de intervalo, aos 45+2 minutos, com o marcador a mexer, novamente, já perto do final do desafio, face ao remate certeiro do marroquino Adli (81), que já tinha feito a assistência para o primeiro golo.



Os anfitriões ainda encurtaram distâncias, por Kleindienst (87), insuficiente para travar o ímpeto do líder da Bundesliga, na qual soma 58 pontos, mais oito do que o Bayern Munique, que no domingo visita o Bochum (15.º).



Em Wolfsburgo, o luso Tiago Tomás não foi opção nos locais, devido a lesão, num desafio em que Fullkrug (08) adiantou o Borussia Dortmund (quarto classificado) e Gerhardt (64) restabeleceu a igualdade final.



O empate do Dortmund foi bem aproveitado pelo terceiro classificado Estugarda, que, a jogar com menos um elemento durante toda a segunda parte, averbou a quarta vitória seguida na prova e soma, agora, 46 pontos, após bater ‘fora de portas’ o lanterna-vermelha Darmstadt (2-1), face aos tentos de Guirassy (14) e Dahoud (90+2).



Hoffenheim (9.º) e Union Berlim (12.º), que terminaram a partida ambos reduzidos a 10 jogadores, com a equipa do português Diogo Leite, hoje titular, a sair com o triunfo pela margem mínima (1-0), o mesmo resultado com que o aflito Mainz (17.º) ultrapassou o Augsburgo (13.º).



Os desafios da ronda 22 ficaram marcados pelos protestos dos adeptos, devido a uma possível entrada de investidores estrangeiros no futebol germânico, pelo que arremessaram bolas de ténis para o relvado, levando mesmo à interrupção dos desafios Darmstadt-Estugarda, que chegou aos 20 minutos de compensação na primeira parte, Wolfsburgo-Dortmund e Hoffenheim-Union Berlim.