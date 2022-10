Lewandowski marca em Maiorca e coloca FC Barcelona na frente em Espanha

O tento que valeu o triunfo foi marcado pelo avançado polaco aos 20 minutos, com um remate ao canto inferior direito da baliza do Maiorca, após assistência de Ansu Fati.



Com este triunfo, o FC Barcelona assumiu a liderança do campeonato, com 19 pontos, mais um do que o Real Madrid, que está 100% vitorioso (seis vitórias, em seis jogos) e recebe no domingo o Osasuna. O Maiorca segue no 10.º lugar, com oito.



Antes, o Atlético de Madrid, com João Félix a iniciar o jogo no banco, venceu o Sevilha, na Andaluzia, por 2-0, e subiu, provisoriamente, ao quinto lugar.



O internacional Marcos Llorente colocou os ‘colchoneros’ em vantagem, aos 29 minutos, e o seu colega de seleção Álvaro Morata fixou o resultado final, aos 57, acentuando a crise na equipa de Julen Lopetegui, que segue num surpreendente 16.º lugar.



O internacional português João Félix só foi lançado aos 87 minutos, com a vitória praticamente assegurada, a render o lateral direito argentino Nahuel Molina.



Nos restantes jogos, o Valladolid surpreendeu o Getafe em casa deste, ao vencer por 3-2, enquanto o Villarreal não foi além de um ‘nulo’ em Cádis.



O internacional português Domingos Duarte alinhou durante os 90 minutos no eixo da defesa do Getafe, mas não conseguiu evitar a derrota.