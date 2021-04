Líder Inter Milão soma 11.ª triunfo consecutivo na liga italiana de futebol

O triunfo pela margem mínima, no jogo da 30.ª jornada da prova, foi conseguido aos 77 minutos de jogo, na sequência de um lance de entendimento entre Hakimi, que entrou em campo sete minutos antes para o lugar de Ashley Young, e Matteo Darmian.



A oito jornadas do fim, o Inter lidera confortavelmente a Liga italiana, com 11 pontos de vantagem sobre o vizinho e rival Milan, segundo classificado, que no sábado se impôs ao Parma, por 3-1.



A derrota, a quarta consecutiva, deixa o Cagliari em zona de despromoção, no 18.º lugar, com 22 pontos, a cinco do Torino, que é 17.º.