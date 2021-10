Liga Conferência Europa, resultados

- Quinta-feira, 21 out:



Grupo A:



HJK Helsínquia, Fin - Maccabi Telavive, Isr, 0-5



Alashkert, Arm - Lask, Aut, 0-3







Grupo B:



Anorthosis, Chp - Flora Talin, Est, 2-2



Partizan, Ser - Gent, Bel, 0-1







Grupo C:



Bodo/Glimt, Nor - Roma, Ita, 6-1



CSKA Sófia, Bul - Zorya Luhansk, Ucr, 0-1







Grupo D:



Cluj, Rom - AZ Alkmaar, Hol, 0-1



Jablonec, Che - Randers, Din, 2-2







Grupo E:



Feyenoord, Hol - Union Berlim, Ale, 3-1



Maccabi Haifa, Isr - Slavia Praga, Che, 0-5







Grupo F:



Copenhaga, Din - PAOK, Gre, 1-2



Slovan Bratislava, Svq - Lincoln Red Imps, Gib, 2-0







Grupo G:



Vitesse, Hol - Tottenham, Ing, 1-0



Mura, Slo - Rennes, Fra, 1-2







Grupo H:



Qarabag, Aze - Kairat, Caz, 2-1



Basileia, Sui - Omonoia, Chp, 3-1