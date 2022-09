Liga das Nações. Inglaterra relegada, Hungria vence à Alemanha

Szalai deu uma vantagem madrugadora à Hungria sobre a Alemanha, na Red Bull Arena. Os germânicos nao conseguiram dar a volta ao resultado e estão agora no terceiro lugar do Grupo C, não podendo, pontualmente, lutar pelo primeiro lugar.





No outro jogo do grupo, Raspadori marcou o único golo da Itália sobre a Inglaterra, com a equipa de Gareth Southgate a ser relegada para a Liga B. A Itália passou a somar oito pontos, ultrapassou a Alemanha, e está a apenas dois da líder Hungria.





Na próxima segunda-feira, a Hungria recebe a Itália, numa luta pela 'Final Four' da Liga das Nações.