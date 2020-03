Liga dos Campeões. PSG apurado, Atlético elimina Liverpool em Anfield

Uma partida eletrizante, em que o Liverpool tentou chegar à vitória e alcançar com o apoio dos seus adeptos os quartos-de-final. Wijnaldum marcou para os Reds e empatou a eliminatória antes do intervalo. O resultado de 1-0 manteve-se até ao fim dos 90 minutos e foi preciso o prologamento.





Nos 30 minutos adicionais, Roberto Firmino fez o 2-0 e colocou a equipa de Jurgen Klopp na frente da eliminatória. No entanto, estava para vir a resposta Colchonera. Llorente, que entrou na segunda parte, conseguiu marcar dois golos e empatar a partida, colocado o Atlético na frente.





Com o tempo a passar, o Liverpool foi esmorecendo e Álvaro Morata deu a volta ao resultado com um contra-ataque que confirmou a eliminação do Liverpool, em Anfield.





No Parque dos Príncipes, num estádio sem adeptos, o PSG recebeu e venceu o Borussia de Dortmund por 2-0. Os golos foram marcados por Neymar e Bernat e valeram a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões para a equipa francesa.