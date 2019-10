Liga dos Campeões. Resultados das partidas

No Grupo E, duas vitórias forasteiras. O Nápoles venceu o Salzburgo por 3-2 e o Liverpool derrotou confortavelmente o Genk por 4-1. No Grupo F, o Inter de Milão conseguiu uma boa vitória sobre o Borussia de Dortmund e o Barcelona trouxe os três pontos de Praga, diante do Slavia.





No Grupo do Benfica, o RB Leipzif esteve a perder mas acabou por dar a volta ao resultado e por vencer o Zenit. No Grupo H, o Ajax sofreu uma derrota caseira frente ao Chelsea e Lille e Valencia empataram a um golo, em França.





Salzburgo 2 - 3 NápolesGenk 1 - 4 LiverpoolInter de Milão 2 - 0 Borussia DortmundSlavia Praga 1 - 2 FC BarcelonaLeipzig 2 - 1 ZenitBenfica 2 - 1 LyonAjax 0 - 1 ChelseaLille 1 -1 Valência