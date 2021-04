Liga Europa. Arsenal `arruma` Sparta com três golos em seis minutos

Depois do empate a um golo em Londres, previa-se uma segunda mão difícil para o Arsenal, em Praga, frente a uma equipa que tinha deixado pelo caminho nos oitavos de final os escoceses do Rangers, mas os ‘gunners’ precisaram apenas de seis minutos para marcarem três golos e arrumarem com a questão sobre quem seguiria em frente.



O ‘carrasco’ do Benfica na competição fez três golos quase de rajada, aos 18, 21 e 24 minutos, por Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette (penálti) e o jovem Bukayo Saka, de 19 anos, respetivamente, e deixou a equipa checa sem hipóteses de reação.



Na segunda parte, os londrinos ainda chegaram ao quarto golo, aos 77 minutos, com internacional francês Lacazette a ‘bisar’.



Muito mais dificuldades enfrentou a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, para eliminar o Ajax, a despeito da vitória por 2-1 trazida de Amesterdão, tanto mais que a equipa holandesa se adiantou no resultado aos 49 minutos, pelo jovem Brian Brobby, avançado de 19 anos, que tinha entrado após o intervalo a render o brasileiro Antony.



As coisas complicaram-se ainda mais para a equipa de Paulo Fonseca quando Dusan Tadic, aos 56 minutos, introduziu a bola pela segunda vez na baliza romana, valendo à Roma o vídeoárbitro (VAR) que descortinou uma falta a anteceder o remate do avançado sérvio.



O Ajax precisava de chegar ao segundo golo para assegurar o apuramento, mas quem marcou foi mesmo a Roma, pelo ponta de lança bósnio Edin Dzeko, e teve que sofrer na ponta final o assédio dos holandeses em busca do golo que forçaria o prolongamento.



Em Old Trafford, o Manchester United, que trazia um confortável 2-0 da primeira mão, voltou a vencer os espanhóis do Granada, pelo mesmo resultado, que começou a ser ‘construído’ logo aos seis minutos, pelo avançado uruguaio Edinson Cavani, e seria ‘selado’ ao minuto 90, através de um autogolo do central Jesus Vallejo.



O internacional português Bruno Fernandes foi titular e acabou por ser substituído já na segunda parte, aos 73 minutos, pelo regressado espanhol Juan Mata.



A outra equipa espanhola teve destino distinto, já que o Villarreal não sentiu especiais dificuldades em afastar da prova o Dínamo de Zagreb, surpreendente ‘carrasco’ do Tottenham, de José Mourinho, na eliminatória anterior, vencendo por 2-1, depois de já ter trazido uma vitória por 1-0 da capital croata.



O Villarreal arrumou a questão ainda na primeira parte, com dois golos, o primeiro por Paco Alcácer, aos 36 minutos, e o segundo aos 43, por Gerard Moreno, passando a gerir a vantagem na segunda parte sem sobressaltos, nem mesmo quando Mislav Orsic, herói da eliminação do Tottenham, reduziu, aos 74 minutos.



Nas meias-finais, marcadas para 29 de abril e 06 de maio, o Manchester United enfrenta a Roma, com a primeira mão a ser disputada em Inglaterra, e o Villarreal vai medir forças com o Arsenal, recebendo a equipa inglesa no primeiro jogo.



A final da Liga Europa está marcada para 26 de maio, na Arena Gdansk, na Polónia.