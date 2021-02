Liga Europa. Arteta diz que jogo com o Benfica é “uma final"

”, considerou Mikel Arteta, na antevisão do jogo da segunda mão dos 16 avos de final.Arsenal e Benfica disputam a segunda mão da eliminatória na quinta-feira, em Atenas, um palco neutro, à semelhança do que aconteceu no jogo da primeira mão (1-1), em Roma, face às restrições de viagens impostas pelo Reino Unido.Um contexto que, para o treinador espanhol, retira alguma vantagem ao facto de a sua equipa ter marcado um golo fora.”, justificou Mikel Arteta.Questionado em relação à possibilidade de o Arsenal garantir uma presença na "Champions" da próxima época através da Liga Europa, se vencer a competição, e quando a equipa está longe do "top-4" no campeonato inglês (é 11,º, a 11 pontos do quarto classificado), o treinador espanhol foi cauteloso.”, assinalou.Em relação ao Benfica, o treinador espanhol admitiu que os encarnados foram agressivos no plano defensivo – com Jorge Jesus a apostar numa linha de três centrais -, e que os londrinos estão preparados tanto para três ou para uma linha de defesa de quatro jogadores.”, disse ainda Arteta, reiterando esperar um jogo muito difícil.Na conferência, o treinador espanhol, quando questionado pelo facto de ter uma fotografia de Eusébio, antiga lenda do Benfica, em casa, explicou o motivo.”, começou por dizer o técnico, acrescentando ter muitos amigos portugueses e que essa ligação aumentou também por isso.





Granit Xhata diz que está tudo em aberto







Na antevisão de hoje para o jogo com os encarnados esteve também o internacional suíço Granit Xhaka, com o médio a reconhecer igualmente a importância da competição europeia e numa altura em que a equipa não está entre as primeiras no campeonato.”, disse o suíço, explicando que a eliminatória é uma final, para a qual todos estão focados e bem preparados.No jogo de quinta-feira, Xhaka volta a encontrar Haris Seferovic, seu companheiro na seleção e amigo.”, disse o médio, acrescentando que, mesmo assim, “”.Arsenal e Benfica, que empataram a 1-1 no primeiro jogo, defrontam-se na quinta-feira, no estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, num jogo com arbitragem do holandês Bjorn Kuipers.