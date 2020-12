Liga Europa. Benfica e SC Braga entre os 14 apurados

Já depois do Sporting de Braga ter vencido em Atenas o AEK, por 4-2, o Benfica recebeu e bateu o Lech Poznan, por 4-0, e carimbou a passagem à próxima fase, com as duas equipas portuguesas a chegarem à última ronda com a possibilidade de conquistarem os respetivos grupos.



Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Rangers, Granada, PSV Eindhoven, Antuérpia, Tottenham, Lille, AC Milan, Villarreal, Dínamo Zagreb e Estrela Vermelha são as outras equipas que seguem em frente.



Roma, Arsenal, Leicester City e Hoffenheim já tinham alcançado o apuramento na última ronda.



No Estádio da Luz, em duelo do grupo D, o defesa belga Vertonghen (36 minutos), o avançado uruguaio Darwin Núñez (57 minutos), Pizzi (58) e o médio alemão Julian Weigl (89) fizeram os golos do triunfo dos encarnados, que passaram a somar 11 pontos, os mesmos do líder Rangers, que venceu na Escócia o Standard Liège, por 3-2, e também garantiu o apuramento.



Pouco antes, na capital grega, em jogo do grupo G, o Sporting de Braga voltou a bater o AEK, desta vez por 4-2, com golos de Vítor Tormena (sete minutos), Ricardo Esgaio (nove), Ricardo Horta (45) e Galeno (83). Pelo meio, o português Nélson Oliveira (31) e Vasilantonopoulos (89) marcaram para a equipa helénica, que ficou eliminada.



Com o guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte no "onze", o Granada foi derrotado em casa pelo PSV Eindhoven, resultado que permitiu o apuramento das duas equipas no grupo E, já que o PAOK Salónica foi derrotado no campo do Omonia, por 2-1, com Kiko e Vítor Gomes a titulares no emblema cipriota.



Para confirmar o apuramento para os "16 avos", o Bayer Leverkusen foi vencer a Nice, por 3-2, e o Slavia Praga bateu em casa por 3-0 os israelitas do Hapoel Beer Sheva, que contaram com o internacional português Josué na equipa inicial.



Já apurada, a Roma, de Paulo Fonseca, bateu na capital italiana os suíços do Young Boys, por 3-1, enquanto o Arsenal, também com passagem assegurada, venceu em Londres o Rapid Viena, por 4-1, com Cédric Soares de início.



O grupo F só ficará decidido na última ronda, com Nápoles, Real Sociedad e AZ Alkmaar a lutarem pelo apuramento. Os italianos, com Mário Rui a ser lançado na segunda parte, empataram na Holanda (1-1), enquanto os bascos alcançaram também uma igualdade (2-2) na receção ao Rijeka, já eliminado.