Liga Europa. Benfica e SC Braga perseguem apuramento

Na quarta jornada da fase de grupos, as “águias” deslocam-se ao reduto dos escoceses do Rangers, face ao qual salvaram um ponto na Luz (3-3), e os “arsenalistas” recebem o Leicester, após a goleada (0-4) sofrida em Inglaterra.O “onze” de Jorge Jesus qualifica-se, no Grupo D, se ganhar e o Lech Poznan não triunfar face ao Standard, em Liège, e, no Grupo G, quem se pode apurar são os ingleses, bastando-lhes derrotar o conjunto comandado por Carlos Carvalhal.





Braga quer conjugação de resultados









Benfica procura contrariar a estatística

O cenário será substancialmente diferente se os resultados forem os opostos, mas, mesmo nesta situação, o conjunto bracarense não perderia o segundo lugar, pois conta mais três pontos e um 3-0 caseiro face aos helénicos.Na sua história europeia, os “arsenalistas” já bateram em casa o Liverpool e o Arsenal, ambos em 2010/11, sendo que o Leicester não tem as melhores recordações da única visita a solo luso, já que foi goleado no Dragão por 5-0, em 2016/17, ainda que num jogo em que, já apurado, apresentou uma equipa de “reservas”.O Rangers tem sido particularmente demolidor em casa, onde venceu os 10 encontros disputados e só sofreu um golo, na receção ao Galatasaray, para o “play-off”, e já marcou 31, incluindo 12 nos últimos dois jogos (8-0 ao Hamilton e 4-0 ao Aberdeen).Com as “reservas”, no passado sábado, o Benfica bateu fora o Paredes, do Campeonato de Portugal, por apenas 1-0, para acabar com uma série de três jogos sem ganhar e que só não era de três derrotas seguidas devido ao empate caseiro face ao Rangers.Será ainda a pensar como falhou o triunfo que o Rangers receberá o Benfica, numa altura em que tudo lhe corre sobre rodas, sobretudo internamente, com mais 11 pontos - embora mais dois jogos - do que o Celtic, na luta por vencer um campeonato que lhe foge desde 2010/11 – os católicos ganharam os últimos nove.Como o Benfica, o Rangers também se pode qualificar, sendo que também não depende só de si, tal como a Roma, de Paulo Fonseca, no Grupo A, o Granada, no E, e o Lille, no H.