Liga Europa. Braga em busca da sexta presença nos "oitavos"

Em 2006/07 e 2007/08, ainda na Taça UEFA, e em 2010/11, 2015/16 e 2021/22, na Liga Europa, os "arsenalistas" atingiram o top 16, que, desta vez, passa por afastar o Qarabag, numa eliminatória com arranque na quinta-feira, em Braga, e epílogo em Baku.O Sporting de Braga "caiu" para a Liga Europa depois de, na terceira presença na fase de grupos da "Champions", repetindo 2010/11 e 2012/13, voltar a não atingir os "oitavos", batido, como se esperava, por Real Madrid e Nápoles.Na segunda prova da UEFA, os "arsenalistas" têm outra história, desde logo com a presença na final de 2010/11, perdida para o FC Porto (0-1), depois de afastarem o Benfica nas meias-finais, na primeira eliminatória europeia entre equipas lusas.Os minhotos estiveram mais duas vezes nos "quartos" da Liga Europa, eliminados por Shakhtar (2015/16) e Rangers (2021/22), e outras tantas nos "oitavos" da Taça UEFA, afastados por Tottenham (2006/07) e Paris Saint-Germain (2008/09).Nestas cinco épocas, o Braga afastou sucessivamente, nos 16 avos, Parma (2006/07), Standard Liège (2008/09), Lech Poznan (2010/11), Sion (2015/16) e, já no atual play-off de acesso aos "oitavos", o Sheriff (2021/22).O saldo dos bracarenses nesta fase é, ainda assim, "nulo", já que, em contraponto com cinco apuramentos, há cinco eliminações, uma na Taça UEFA (2007/08) e quatro na Liga Europa (2011/12, 2017/18, 2019/20 e 2020/21).Werder Bremen, Besiktas, Marselha, Rangers e Roma foram os "carrascos" do conjunto bracarense, que ainda caiu face à Fiorentina, em 2022/23, no play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Conferência Europa, a terceira prova da UEFA.A primeira eliminatória entre equipas dos dois países tem início na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio Municipal de Braga.