Liga Europa. Sequeira de volta no Sporting de Braga numa lista de convocados de 23 jogadores

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, convocou esta terça-feira 23 jogadores, entre eles Sequeira, para a deslocação ao campo dos sérvios do Estrela Vermelha, da primeira jornada do grupo F da Liga Europa de futebol.