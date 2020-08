Liga Europa. Shakhtar nas "meias" e Wolverhampton eliminado

A equipa ucraniana mostrou-se muito superior ao seu adversário suíço, e desde cedo a sua "brigada" brasileira - com cinco titulares no onze, dois deles naturalizados ucranianos - começou a fazer estragos na defesa helvética.

Logo aos dois minutos, Júnior Morais abriu o marcador, assistido por Marlos, que também faria a assistência para Taison, aos 22, aumentar a vantagem.



Na segunda parte, aos 75 minutos, Alan Patrick assinou o 3-0, de penálti, cometido sobre Taison, e aos 88 o seu compatriota Dodô, a passe de outro brasileiro, Tete, fez o 4-0.



O Basileia marcou o golo de honra, aos 90+2, pelo holandês Ricky van Wolfswinkel, avançado que representou o Sporting.

Sevilha demolidor

Se os brasileiros tiveram uma preponderância absoluta na vitória da equipa ucraniana, dois argentinos tiveram um papel crucial no triunfo do Sevilha sobre a equipa mais portuguesa de Inglaterra, o Wolverhampton, orientada pelo português Nuno Espírito Santo.



O Sevilha dominou o jogo com 73 por cento de posse de bola contra 27 do "wolves", que adotou a estratégia de dar a iniciativa aos espanhóis para os surpreender no contra-ataque.



A verdade é que isso quase ia acontecendo, logo aos 13 minutos, num lance de contra-ataque em que Adama Traoré acabou derrubado na área.



No entanto, o avançado mexicano Raul Jiménez, ex-Benfica, acabou por permitir a defesa de Bono e desperdiçar uma oportunidade soberana que deixaria o "wolves" com um golo de vantagem.



O Sevilha foi completamente dominador e acabou por justificar o golo fabricado pela dupla argentina Éver Banega e Lucas Ocampos, com o primeiro a cruzar e o segundo a desviar de cabeça para o fundo das redes de guarda-redes português Rui Patrício, aos 88 minutos, quando o prolongamento era o cenário mais provável.



Pelo equipa inglesa foram titulares os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho e Rúben Neves, e jogaram ainda Diogo Jota e Pedro Neto, enquanto Bruno Jordão não chegou a sair do banco.



Com estes resultados o Shakthar Donetsk vai defrontar nas meias-finais os italianos do Inter de Milão, que eliminaram os alemães do Bayer Leverkusen, no dia 17 de agosto, enquanto o Sevilha vai medir forças com os ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes, na véspera.