Liga Europa. Sorteio dos "oitavos" colocou frente a frente os treinadores Pedro Martins e Nuno Espírito Santo

Eis o resultado do sorteio:





Basaksehir-Copenhaga



Olympiakos-Wolverhampton



Rangers-Bayer Leverkusen



Wolfsburgo-Shakthar Donetsk



Inter-Getafe



Sevilha-Roma



Salzburgo/Eintracht-Basileia



LASK-Manchester United





Está por resolver o Salzburgo-Eintracht Frankfurt, que foi adiado para esta tarde devido a um alerta de tempestade na Áustria.





Os encontros da primeira mão estão agendados para 12 de março em dois horários, 17h55 e 20h. A segunda mão realiza-se uma semana depois, 19 de março.







Luís Castro (Shakhtar Donetsk), Pedro Martins (Olympiakos), Paulo Fonseca (Roma) e Nuno Espírito Santo (Wolverhampton) são os treinadores portugueses presentes nos oitavos de final da competição.



O Olympiakos de Pedro Martins conta ainda com a ajuda de três jogadores no plantel (José Sá, Rúben Semedo e Cafú), mas é o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo que se apresenta como o clube mais português da Liga Europa. Além do treinador, os “wolves” colocam ainda oito jogadores em prova: Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho, Rúben Neves, Bruno Jordão, Flávio Cristóvão, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota.



Bruno Fernandes (Manchester United), Antunes (Getafe) e Rony Lopes (Sevilha) também seguem em competição, André Silva e Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt) estão com um pé nos oitavos – venceram o Salzburgo na primeira mão por 4-1.