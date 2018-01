Liga Francesa de futebol suspende utilização da tecnologia da linha de golo

Lusa 11 Jan, 2018, 18:20 | Futebol Internacional

"Registaram-se dois erros graves ontem (quarta-feira), que são anomalias inaceitáveis", afirmou em comunicado o diretor executivo da LFP, Didier Quillot, acrescentando que a medida reúne o consenso da comissão técnica de arbitragem do organismo e da FIFA.



No jogo entre Amiens e Paris Saint-Germain, da Taça da Liga, o árbitro anulou, num primeiro momento, um golo de Adrien Rabiot, por o seu relógio não ter vibrado no momento em que a bola entrou na baliza. Depois de nova verificação, o juiz acabou por validar o tento dos parisienses.



Numa outra partida da mesma competição, que opôs o Angers ao Montpellier, o árbitro do jogo foi avisado pelo 'olho de falcão' de um possível golo, sendo que nesse lance a bola acabou por não ultrapassar na totalidade a linha de baliza.



A tecnologia da linha de golo está em vigor na liga francesa desde a temporada 2015/2016, tendo esta época registado erros em dois jogos do campeonato: Dijon-Bordéus e Troyes-Amiens.



Em dezembro passado, a Liga francesa anunciou a introdução do sistema de videoárbitro a partir da próxima época, seguindo a medida adotada este ano nos campeonatos de Portugal, Alemanha e Itália.