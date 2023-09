Liga inglesa reconhece erro em anular golo a Luis Díaz no Tottenham-Liverpool

Este órgão disse hoje em comunicado “reconhecer um erro importante na primeira parte do jogo”, quando o marcador estava em 0-0 e o extremo adiantou os ‘reds’, na altura já a jogar com menos um por expulsão de Curtis Jones.



O golo foi anulado por fora de jogo e, depois de verificado no VAR, a decisão foi mantida, embora Díaz estivesse em jogo no momento em que recebe a bola, pelo que “foi um erro claro e óbvio e devia ter sido golo, dada a intervenção por vídeo”.



“Vamos rever a ocorrência e as circunstâncias que levaram a isto”, adiantam.



Um autogolo de Matip, aos 90+6 minutos, deu a vitória aos ‘spurs’, depois das expulsões de Jones, aos 26, e do português Diogo Jota, aos 69, depois de Son ter adiantado os londrinos aos 36 e Gakpo ter empatado, aos 45+4.



O Liverpool falhou a liderança isolada e acabou por descer para o quarto lugar, com 16 pontos, menos dois que o líder Manchester City, enquanto o Tottenham subiu ao segundo lugar, com 17, em igualdade com o eterno vizinho e rival Arsenal.