Liga Nações. Gales vence Noruega e alcança primeira vitória no grupo de Portugal

Em Cardiff, Daniel James (38 minutos) e Neco Williams (48) marcaram os golos dos britânicos, já depois de Oscar Bobb adiantar os nórdicos (11), que viram Torbjorn Heggem ser expulso no início da segunda parte (46).



Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup, ambos do Benfica, foram titulares pela Noruega, que tinha perdido com Portugal em Oslo no domingo (2-1).



O País de Gales estreou-se a vencer ao sétimo jogo disputado em 2026 e continua no quarto e último lugar da ‘poule’, mas agora com os mesmos três pontos da Dinamarca, segunda classificada, e da Noruega, terceira, todos a seis de Portugal, que ganhou à mesma hora em Copenhaga (4-2).



Um dia depois de o capitão Cristiano Ronaldo ter abandonado, por decisão própria, o estágio da seleção das ‘quinas’, os lusos reforçaram a liderança isolada e mantiveram-se só com triunfos sob orientação de Jorge Jesus.



Portugal recebe a Noruega no domingo, às 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da quarta e antepenúltima jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, enquanto a Dinamarca visita o País de Gales, bastando uma vitória à equipa lusa para garantir a passagem aos quartos de final.



Os dois primeiros colocados das quatro ‘poules’ da Liga A acedem à próxima fase da mais recente competição europeia de seleções, cujo troféu é detido por Portugal, recordista de conquistas, com duas (2019 e 2025).



