Ligas ibéricas de futebol renovam memorando de entendimento

", pode ler-se na nota.Segundo a Liga,".As duas ligas admitem que a profissionalização dos agentes "assume grande relevância nesta ligação, além da manutenção do programa de intercâmbio de delegados, as duas ligas farão todos os possíveis para uma colaboração académica entre a Liga Portugal Business School e a LaLiga Business School e a partilha de escritórios no âmbito dos projetos de internacionalização destas duas ligas".Comprometem-se ainda a organizar um torneio de "Talent Legends" entre as lendas das duas ligas, assim como duas edições da Copa Ibérica, uma delas de eSports, "dando relevância a um fenómeno que reúne cada vez mais fãs por todo o mundo".A luta contra o match-fixing e a pirataria continua a ser uma prioridade para as duas ligas, que se comprometem "".“A Liga Portugal e a LaLiga partilham dos mesmos valores e, juntas, têm aprendido uma com a outra e trilhado um caminho de desenvolvimento da indústria. Este memorando de entendimento aproxima ainda mais as duas ligas e todos os seus clubes, e regista avanços importantes na formação, profissionalização, na organização de provas e na luta permanente contra o racismo, 'match-fixing' e pirataria. Para a Liga Portugal, é um privilégio firmar esta ligação com a LaLiga”, afirmou Pedro Proença, presidente da LPFP.Por sua vez, Javier Tebas, presidente da LaLiga, disse estar satisfeito "por poder renovar o acordo estratégico com a Liga Portugal", com a qual estabeleceu "uma parceria fundamental há mais de cinco anos" e com quem pode continuar a intensificar "intercâmbios e partilha de conhecimentos".