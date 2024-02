Lille, de Paulo Fonseca, goleia Clermont por 4-0

A jogar em casa e com o português Tiago Santos no ‘onze’, o Lille construiu o resultado no primeiro tempo, com um ‘bis’ de Jonathan Davis, que marcou aos 10 e 38 minutos, e ainda golos de Benjamin Andre (24) e Zehgrova (40).



Após a vitória no terreno do último classificado, a formação de Paulo Fonseca, na qual Tiago Morais, recentemente contratado ao Boavista, entrou em jogo aos 64 minutos, segue na terceira posição com 35 pontos, em igualdade com o Brest, que ainda hoje recebe o Nice, e com o Mónaco, que empatou 1-1 com o Le Havre.



A jogar em casa, a formação monegasca somou o segundo empate consecutivo e o terceiro jogo sem vencer.



O Toulouse impôs-se por 3-2 no terreno do Reims, mas viveu momentos de intranquilidade no final do encontro, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 3-0.



No segundo tempo da partida, a formação da casa chegou ao 3-1, aos 49 minutos, e marcou o segundo golo à entrada para os descontos.



O Lorient venceu no terreno do Metz por 2-1, resultado que deixou as duas equipas empatadas em pontos (16) no penúltimo e antepenúltimo lugares da classificação, respetivamente.



A Liga francesa é liderada pelo Paris Saint-Germain, que no sábado venceu o Estrasburgo por 2-1 e segue com nove pontos de avanço sobre o Nice, que tem menos um jogo.