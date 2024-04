Lille, de Paulo Fonseca, vence e continua na luta pelo acesso direto à `Champions`

A equipa do treinador português somou a quarta vitória nos últimos cinco jogos, desta vez à custa do Metz, equipa que está na luta pela manutenção e que é comandada pelo romeno Laszlo Boloni, antigo técnico campeão pelo Sporting.



A formação da casa ainda esteve em vantagem, com um golo georgiano Mikautadze, aos 23 minutos, mas o brasileiro Ismaily, que passou vários anos no futebol português, e o turco Yazici assinaram a reviravolta, aos 31 e 44, respetivamente.



O lateral luso Tiago Santos foi titular no Lille, enquanto Tiago Morais foi lançado nos instantes finais.



A equipa de Paulo Fonseca saltou para o terceiro posto e reforçou a candidatura à Liga dos Campeões, ficando agora à espera de um deslize do Brest, em quarto lugar, que obriga à disputa de um ‘play-off’ para ter acesso à prova ‘milionária’.



O Lille soma 55 pontos e passou a ter à condição dois de vantagem sobre o Brest, que joga hoje no terreno do Rennes.



Já o Metz caiu para 16.º e antepenúltimo lugar, que obriga a um play-off com o terceiro classificado do segundo escalão, e pode ainda ser apanhado durante a ronda pelo Lorient, 17.º.