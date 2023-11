Lille de Paulo Fonseca vence em Lyon e segura 4.º lugar

O Lille resolveu o jogo praticamente no espaço de três minutos, com o avançado canadiano Jonathan David a inaugurar o marcador aos 27 minutos, e Tiago Santos a assinar o segundo, aos 32, com um remate forte e colocado à entrada da área, que não deu hipóteses ao guarda-redes português Anthony Lopes.De resto, o jovem lateral direito luso, de 21 anos, formado nas camadas jovens do Sporting e contratado pelo Lille ao Estoril Praia, foi mesmo considerado o melhor jogador em campo e agravou o momento do Lyon, que atravessa uma crise desportiva aguda, como atesta o último lugar que ocupa, com apenas sete pontos somados e apenas uma vitória, em 13 jogos.Além de Anthony Lopes, que jogou os 90 minutos, outro português atuou nos anfitriões, o jovem Diego Moreira, formado no Benfica, que foi lançado aos 80 minutos, a render o central costa-marfinense Sinaly Diomande.Com este triunfo, a equipa de Paulo Fonseca segue em quarto lugar, com 23 pontos, e ameaça o Mónaco, terceiro, que saiu derrotado esta jornada por 5-2 pelo líder Paris Saint-Germain, na capital francesa.Os campeões de França lideram com 30 pontos, seguidos pelo Nice, com 29, o Mónaco, com 24, e o Lille, em quarto lugar, com 23.