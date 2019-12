Lionel Messi vence a sexta Bola de Ouro da carreira

Depois de arrecadar o prémio de The Best, da FIFA, Lionel Messi venceu esta tarde a Bola de Ouro da France Football. Depois de uma quebra da hegemonia entre o argentino e Cristiano Ronaldo na última década, com a vitória de Luka Modric, o capitão do FC Barcelona volta a conquistar o prémio de melhor jogador do mundo.





Messi teve um bom ano em termos individuais com a conquista da Liga Espanhola, com o Barcelona. O astro argentino marcou 45 golos durante o ano de 2019. O capitão Blaugrana foi o melhor marcador da Liga dos Campeões (competição onde leva dois golos esta temporada) e caiu nas meias-finais da prova, frente ao vigente campeão, o Liverpool.





Com a seleção da Argentina, Messi foi semi-finalista da Copa América, tendo ficado pelo caminho frente ao Brasil.







No top dez ficaram ainda dois portugueses. Cristiano Ronaldo este ano ficou-se pelo terceiro lugar, e Bernardo Silva no nono lugar da lista da prestigiada publicação francesa.







Mahrez ficou no décimo lugar, Lewandowski em oitavo, Alisson Becker em sétimo, Mbappé ficou em sexto, Mohamed Salah em quinto. Sadio Mané ficou no quarto lugar e Virgil Vin Dijk arrebatou o segundo lugar, atrás de Messi.



Outros prémios da gala da France Football



Nos outros prémios da gala, destaque para Matthijs De Ligt que foi coroado com o prémio Kopa, que premeia o melhor jogador sub-21. Jadon Sancho ficou em segundo lugar e João Félix, agora no Atlético de Madrid, fechou o pódio.





O prémio Lev Yashin, que homenageia a antiga lenda russa das balizas, foi atribuído a Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool, campeão europeu pelos Reds e vencedor da Copa América com a seleção do Brasil. Ter Stegen ( FC Barcelona) e Ederson (Manchester City) arrebataram o segundo e terceiro lugares.





No futebol feminino, Megan Rapinoe conquistou a Bola de Ouro, depois de se ter destacado no Mundial que os Estados Unidos venceram este verão, em França. Lucy Bronze (Inglaterra) e Alex Morgan (Estados Unidos) fecharam o pódio.