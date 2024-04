Liverpool ainda mais longe do título

Em Londres, e após um desaire no dérbi com o Everton (2-0), os ‘reds’ voltaram a tropeçar e estão no terceiro lugar a dois pontos do líder Arsenal, que tem menos um jogo disputados, e a um do Manchester City, segundo, que tem menos dois.



Nesta ronda, no domingo, o Arsenal vai campo do seu eterno e maior rival Tottenham, enquanto o City joga em Nottingham, perante o Forest, com a equipa de Nuno Espírito Santo a precisar de pontuar para fugir à despromoção.



Diogo Jota, novamente lesionado, voltou a ser baixa no Liverpool, que chegou ao intervalo em desvantagem por 1-0, com Bowen a marcar para o West Ham, aos 45 minutos.



Na segunda parte, o guarda-redes dos ‘hammers’ Areola ainda deu uma valiosa ajuda à equipa de Jürgen Klopp, primeiro a ficar ‘muito mal na fotografia’ num remate certeiro de Robertson, aos 49 minutos, e depois com um autogolo, aos 65, num lance infeliz com Soucek.



A necessitar com urgência vencer, o Liverpool acabou por não conseguir manter a vantagem e o internacional jamaicano Antonio voltou a empatar a partida, aos 77 minuto, outra vez com Bowen na jogada.



Na reta final da partida, Klopp ainda lançou os ‘pesos pesados’ Salah e Darwin na partida, mas o resultado manteve-se inalterado.



Isto significa que o técnico alemão, na sua época de despedida, deverá abandonar o Liverpool no final da temporada apenas com a conquista da Taça da Liga.



Já o West Ham, que também não vence na Premier League há três jogos, segue no oitavo posto, com 49 pontos, e atrasou-se na luta por uma lugar nas competições europeias, com Newcastle (sétimo, com 50) e Manchester United (sexto, com 53) a poderem fugir durante a ronda.