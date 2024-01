Liverpool bate Newcastle e reforça liderança da Premier com selo Salah

Antes de rumar à Taça das Nações Africanas (CAN’2024), Salah inaugurou o marcador, aos 49 minutos, para o seu 150.º golo na prova, e fechou-o, aos 86, de penálti, apontando o 14.º na presente edição, para igualar o norueguês Erling Haaland.



Pelo meio, o egípcio, de 31 anos, esteve nas jogadas dos outros tentos dos ‘reds’, apontados por Curtis Jones, aos 74 minutos, e o neerlandês Cody Gakpo, aos 78.



O português Diogo Jota foi apenas lançado pelo treinador alemão Jürgen Klopp aos 64 minutos, mas ainda foi a tempo de assistir Curtis Jones no segundo tento, depois de lançado por Salah, e sofrer a falta que esteve na origem do quarto.



Apesar dos quatro golos sofridos, o guarda-redes eslovaco Martin Dubravka foi um ‘gigante’, parando um penálti de Salah, aos 22 minutos, e uma série de outras ocasiões dos locais, negando várias vezes o golo ao uruguaio e ex-benfiquista Darwin Núñez.



O sueco Alexander Isak, aos 54 minutos, e o neerlandês Sven Botman, aos 81, marcaram os tentos do Newcastle, num jogo em que ainda merece destaque um espetacular remate, sem ângulo, de Alexander-Arnold ao poste direito, aos 39.



Na classificação, o Liverpool passou a somar 45 pontos, contra 42 do Aston Villa, que venceu em casa o Burnley por 3-2 e ascendeu ao segundo posto, ultrapassando o Arsenal, derrotado pelo vizinho Fulham por 2-1 e relegado para o quarto posto.



O terceiro é agora o campeão europeu e inglês em título Manchester City, que superou em casa o Sheffield United por 2-0 e soma os mesmos 40 pontos dos ‘gunners’, mas tem menos um jogo.



A quinta posição pertence ao Tottenham, que ganhou em casa ao Bournemouth por 3-1 e contabiliza 39 pontos, numa tabela em que o Newcastle, quarto em 2022/23, é apenas nono, com 29.