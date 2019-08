Liverpool e Chelsea discutem posse da supertaça europeia

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Ago, 2019, 09:55 / atualizado em 14 Ago, 2019, 09:55 | Futebol Internacional

Antes do início do jogo o tempo é dos adeptos esgrimirem argumentos | Epa-Erdem Sahin

A 44.ª edição da Supertaça Europeia estará em disputa esta quarta-feira, em Istambul, com "reds" e "blues" a discutirem a sucessão ao Atlético de Madrid, detentor do troféu arrecadado no ano passado, com uma vitória sobre o Real Madrid, por 4-2.



O Liverpool procura um quarto troféu, depois das conquistas de 1977, 2001 e 2005, perante Hamburgo, Bayern Munique e CSKA Moscovo, respetivamente, tendo ainda registado dois desaires, em 1978, com os belgas do Anderlecht, e 1984, ante os italianos da Juventus.





Por seu lado, o Chelsea tentará repetir o único triunfo na prova, alcançado em 1998, diante do então vencedor da Liga dos Campeões, Real Madrid.





Ao contrário do Liverpool, os londrinos entraram na "Premier League" da pior forma, ao serem goleados em Old Trafford, pelo Manchester United, por 4-0.





A nota de maior interesse neste jogo será a presença, pela primeira vez na história, de uma árbitra para dirigir o jogo. Trata-se das francesa Stephanie Frappart.













O Liverpool, liderado pelo alemão Jurgen Klopp, chega à Supertaça com o estatuto de campeão europeu, graças à vitória por 2-0 sobre o Tottenham, na final da última edição da "Champions", que teve lugar em Madrid.Liverpool e Chelsea jogam na quarta-feira, a partir das 20h00, em Istambul.