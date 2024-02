Liverpool e Man. City vencem na Premier League

Em Anfielfd, o Liverpool goleou o "desnorteado" Chelsea, por 4-1, com o primeiro dos golos apontado pelo português Diogo Jota.



Os "reds" comandam, com 51 pontos, mais cinco do que os "citizens", que tem um jogo em atraso. O terceiro, com o mesmo número de pontos, é o Arsenal, enquanto em quarto segue o Tottenham, com 43, os mesmos do Aston Villa, que é quinto.



Diogo Jota, aos 23 minutos, abriu o marcador para o resultado volumoso do líder do campeonato. Os outros golos dos "reds" foram de Bradley, aos 39, Szoboszlai, aos 65, e Luis Díaz, aos 79, este já depois de Nkunku ter feito o golo de honra do Chelsea, aos 71.



O "massacre" até poderia ter sido mais acentuado se Darwin Núñez não estivesse com pontaria para os postes - atirou por três vezes aos "ferros", uma das quais em grande penalidade, aos 45+2.



O avançado português continua a ser poupado e Jurgen Klopp substituiu-o aos 68 minutos, por Gakpo.



"Citizens" ganham com tranquilidade



No estádio Etihad, o campeão europeu recebeu e venceu o Burnley, por 3-1, continuando com um jogo em atraso, após esta 22.ª jornada do campeonato.



O único luso no "onze" inicial do City foi Matheus Nunes, com Bernardo Silva e Rúben Dias a não saírem do banco de suplentes.



O aniversariante Julian Álvarez bisou na partida, aos 16 e 22 minutos, e Rodri apontou o outro golo dos campeões, aos 46, perante o penúltimo da classificação.



O Burnley ainda conseguiu chegar ao golo, aos 90+3 minutos, através do belga Ameen Al Dakhil.