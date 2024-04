Liverpool mantém liderança em Inglaterra

Em Anfield, com surpresa, a equipa forasteira ainda refez a igualdade na partida durante a segunda parte, depois do uruguaio e ex-Benfica Darwin Nunez ter dado vantagem aos "reds" na primeira, mas a formação do germânico Jürgen Klopp acabou por chegar ao triunfo e manter o comando da Premier League, na mesma com dois pontos de vantagem sobre o Arsenal, segundo classificado, e três sobre o campeão Manchester City, terceiro.Tanto "gunners" como "citizens" esperam agora por uma "tropeção" do Liverpool na próxima ronda, na visita a Old Trafford para defrontar o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.A tarefa do Sheffield United, que está no último posto com apenas 15 pontos e 10 dos lugares de manutenção, já era difícil na casa do líder da Premier League, mas o guarda-redes croata Grbic, com um erro monumental, piorou ainda mais a situação oferecendo o 1-0 a Nunez, aos 17 minutos.Aos 58 minutos, Conor Bradley, com um autogolo, voltou a deixar tudo empatado, e o Liverpool com a liderança em risco, mas Alexis Mac Allister, médio campeão mundial pela Argentina, aos 76 minutos, e o holandês Gakpo, aos 90, novo triunfo dos "reds".