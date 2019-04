Liverpool recupera liderança em Cardiff, Arsenal "tropeça" com Crystal Palace

Lusa Comentários 21 Abr, 2019, 20:23 | Futebol Internacional

A equipa orientada pelo alemão Jurgen Klopp, a lutar ‘ombro a ombro’ com o Manchester City pelo título, estava ‘proibida’ de perder pontos no País de Gales, mas sentiu grandes dificuldades na primeira parte, perante um adversário que defendeu sempre com toda a equipa atrás da bola e junto à sua área.



Quem desbloqueou a situação foi Giorginio Wijnaldum, aos 57 minutos, num lance de bola parada de ‘laboratório’, num canto batido por Alexander-Arnold com a bola rasteira, para o internacional holandês rematar para o fundo das redes.



O Liverpool confirmou o triunfo aos 81 minutos, por James Milner, na execução de um penálti, marcado depois de Mohamed Salah ser agarrado na área.



Já o Arsenal, foi surpreendido em casa pelo vizinho Cristal Palace, que se adiantou no marcador aos 17 minutos, pelo internacional belga Christian Benteke.



O alemão Mesut Ozil restabeleceu a igualdade, aos 47 minutos, mas o Crystal Palace ripostou com dois golos, aos 61 e 69, pelo costa-marfinense Wilfried Zaha e o escocês James Mc Arthur. O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang ainda reduziu, aos 77, mas não deu para mais.



Com esta derrota, o Arsenal manteve o quarto lugar, com 66 pontos, desperdiçando a oportunidade de ultrapassar o Tottenham, terceiro, com 67, que perdeu no sábado com o Manchester City por 1-0, e de fugir a Chelsea (quinto, com 66) e Manchester United (sexto, com 64), derrotado por 4-0 pelo Everton.



O Liverpool lidera a ‘Premier League’ com 88 pontos, seguido do Manchester City, com 86, mas a equipa de Pep Guardiola tem um jogo a menos, que irá cumprir na quarta-feira, em Anfield Road, frente ao rival da mesma cidade, o United.