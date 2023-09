Liverpool vence Aston Villa e junta-se a Tottenham e West Ham na perseguição ao City

Os ‘reds’ adiantaram-se logo aos três minutos, com o primeiro golo do húngaro Dominik Szoboszlai com a camisola do histórico emblema inglês, antes de o polaco Matty Cash, com um autogolo, aos 22, e o egípcio Mohamed Salah, aos 55, fixarem o resultado final.



O Liverpool, que contou com Diogo Jota a partir dos 65 minutos, soma os mesmos 10 pontos de Tottenham e West Ham, na perseguição ao City, podendo ainda ser igualados pelo Arsenal, que hoje recebe o Manchester United.



No outro jogo já hoje disputado, o francês Odsonne Édouard foi decisivo na vitória do Crystal Palace na receção ao Wolverhampton, por 3-2.



Depois de um nulo ao intervalo, Édouard deu vantagem aos anfitriões, aos 56, os ‘wolves’ empataram pelo suplente sul-coreano Hwang Hee-Chan, aos 65, Eberechi Eze e novamente Édouard recolocaram o Crystal Palace na dianteira, aos 78 e 84, antes de o brasileiro Matheus Cunha assinar o tento final, aos 90+6, sem evitar a derrota.



A formação comandada por Roy Hodgson somou o segundo jogo sem perder e ocupa o sétimo lugar com sete pontos, enquanto o Wolverhampton, que hoje apresentou os lusos José Sá, Nélson Semedo, Pedro Neto e Fábio Silva, de início, e Toti Gomes, como suplente, segue entre os 14.ºs, com três pontos.