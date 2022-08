Liverpool volta a empatar com golo de Díaz e expulsão de Darwin

Depois de uma igualdade em Londres, com o Fulham (2-2), de Marco Silva, na estreia, os vice-campeões ingleses voltaram a sentir grandes dificuldades para chegar à vitória e, desta vez, estiveram mesmo perto de um desaire, mas o colombiano Luis Díaz, ex-FC Porto, acabou por ‘salvar’ os ‘reds’.



Em Anfield Road, com Diogo Jota novamente a assistir ao jogo na bancada, devido a lesão, o Liverpool ficou em desvantagem no marcador aos 32 minutos, com Wilfried Zaha, avançado internacional da Costa Marfim que chegou a representar Inglaterra nas seleções jovens, a marcar para o Crystal Palace.



Antes da partida, o técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, anunciou a estreia a titular de Darwin Nuñez e enalteceu as qualidades do antigo jogador do Benfica, mas o avançado uruguaio acabou por ‘borrar a pintura”.



Com o Palace em vantagem, aos 57 minutos, Darwin agrediu um jogador da formação de Londres e deixou a sua equipa reduzida a 10 unidades.



Mesmo assim, o colombiano Luis Díaz refez a igualdade pouco depois, aos 61 minutos, mas o resultado manteve-se inalterado até final.



Destaque ainda para o português Fábio Carvalho, que foi lançado na partida por Klopp, aos 79 minutos.