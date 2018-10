Lopetegui está "mais confiante do que nunca" após quinto jogo sem vencer

Lusa Comentários 20 Out, 2018, 15:29 | Futebol Internacional

“Agora, a última coisa que penso é nisso [na demissão]. O que me preocupa a animar os jogadores rapidamente, porque temos um jogo muito importante ma ‘Champions’ daqui a três dias, e mostrar-lhes que é preciso mudar esta dinâmica”, afirmou Julen Lopetegui, após a derrota por 2-1, na receção ao Levante, em jogo da nona jornada da Liga espanhola.



O antigo treinador do FC Porto garantiu que se sente com força para alterar a situação, e levar a equipa de volta aos triunfos.



“Estou com mais ânimo que nunca. Acredito ainda mais nesta equipa pelo esforço que têm feito e pela forma com têm reagido perante os infortúnios. Têm deixado tudo em campo e essa é a forma de alterar a situação. Vamos fazê-lo, não há outro caminho”, disse.



O Real Madrid, atual quinto classificado do campeonato, visita na próxima jornada o FC Barcelona, campeão em título.



Antes, na terça-feira, os ‘merengues’ recebem os checos do Plzen, em jogo do Grupo G da Liga dos Campeões, competição na qual somam uma derrota, frente ao CSKA Moscovo, e uma vitória, sobre a Roma.