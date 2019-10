Lucas Hernández sofre rotura parcial no tornozelo

O defesa, de 23 anos, teve que ser substituído aos 59 minutos no jogo de terça-feira da Liga dos Campeões, em que o Bayern Munique venceu fora os gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, e com José Sá, Rúben Semedo e Podence a titulares."O Bayern terá de prescindir de momento de Lucas Hernández", refere a informação no site oficial dos bávaros, não indicando qual o tempo de paragem do jogador.

Na mesma nota, o clube informa que Javi Martínez, que saiu aos 45 minutos, e Gnabry, sofreram pequenas lesões, mas que vão regressar aos treinos.