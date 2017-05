Luciano Spalleti deixa o comando técnico da Roma

Lusa 30 Mai, 2017, 11:09 / atualizado em 30 Mai, 2017, 11:10 | Futebol Internacional

Spalletti chegou à Roma em janeiro de 2016, para substituir o francês Rudi Garcia, naquela que foi a sua segunda passagem pelo clube romano, depois de já ter comandado a Roma de 2005 a 2009.



O treinador, que venceu as duas últimas Taças de Itália conquistadas pela Roma, ajudou a equipa da capital a chegar ao segundo lugar da liga italiana, com um recorde de 87 pontos, mas foi incapaz de contestar a superioridade da Juventus, além de ter sido eliminado pelos rivais da Lazio nas meias-finais da Taça de Itália e pelo Lyon nos oitavos de final da Liga Europa.



Contudo, o trabalho de Spalletti foi sempre conturbado, sobretudo devido ao relacionamento instável com Francesco Totti, ídolo dos romanos e que se despediu no domingo dos relvados, e com a imprensa local.



Os órgãos de comunicação social italianos têm noticiado a possibilidade de Spalletti rumar ao Inter de Milão, podendo ser substituído por Eusebio Di Francesco, atualmente à frente do Sassuolo e antigo futebolista da Roma.