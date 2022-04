Luís Godinho e Tiago Martins no Euro feminino de futebol

Os dois árbitros portugueses integram uma lista de 15 árbitros designados para o VAR, enquanto o painel de arbitragem terá 13 árbitras e 25 assistentes, numa lista que terá dois elementos fora da UEFA, da zona sul-americana.De acordo com a UEFA, no Europeu, que decorrerá entre 6 e 31 de julho, em Inglaterra, a CONMEBOL estará representada, ao abrigo de um protocolo de cooperação com a UEFA, pela árbitra venezuelana Emikar Barrera e pela árbitra assistente Migdalia Chirino.Portugal, que esteve pela primeira vez num Europeu em 2017, nos Países Baixos, falhou o apuramento para o Euro2022 de Inglaterra, ao perder no "play-off" final com a Rússia, depois de ser derrotado em casa (1-0) e empatar em Moscovo (0-0).Com a exclusão da Rússia das competições da UEFA e da FIFA, face à invasão da Ucrânia, falta definir se haverá uma substituição desta seleção no Europeu e, em caso afirmativo, qual será o país a entrar.