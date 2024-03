Lula diz que Robinho deve cumprir pena de violação no Brasil

”, afirmou o chefe de Estado brasileiro, em entrevista ao SBT.”, frisou Lula da Silva.Robinho, que jogou em clubes como Real Madrid, Manchester City, Milan e Santos, encontra-se no Brasil, embora sem passaporte e, por isso, impedido de sair do país.Foi considerado culpado em 2022 pela justiça italiana de ter participado numa violação coletiva de uma jovem albanesa numa discoteca em Milão, em 2013.A violação ocorreu quando Robinho jogava pelo Milan e envolveu também um amigo seu, Ricardo Falco, que também foi condenado.No entanto, o mandado não foi cumprido porque o ex-futebolista encontrava-se no Brasil, cuja constituição proíbe a extradição de cidadãos do país.O Superior Tribunal de Justiça brasileiro deverá decidir a 20 de março se homologa a sentença italiana.